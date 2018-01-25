Парикмахеры из Кузбасса отогрели пенсионерку своим феном

Вчера, 20:27

В Кузбассе сотрудники парикмахерской сумели спасти жизнь пенсионерке. Женщина могла запросто замерзнуть, так как она потеряла память и оказалась раздетой на улице.

На территории Кемеровской области, в городе Березовский, местные парикмахеры 25 января спасли жизнь 80-летней пенсионерке. Администратор салона случайно заметила через окно идущую пожилую женщину на улице, которая не имела теплой одежды. Пенсионерка преклонного возраста судя по всему заблудилась, так как вела себя растерянно. Все сотрудники парикмахерской немедленно выбежали к пенсионерке и завели ее в помещение.

По состоянию пострадавшей было видно, что она сильно замерзла, ее знобило, а руки и ноги практически посинели от мороза. Парикмахеры напоили пенсионерку чаем, дали одеться в теплую куртку. Чтобы отогреть окоченевшие руки и ноги, женщины применили свое профессиональное оборудование. С помощью фена они смогли вернуть пенсионерке нужную температуру тела. После этого они передали женщину полиции, так как она совершенно не помнит ничего.