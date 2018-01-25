VistaNews.ru


В Ростове умерла студентка в Татьянин день на глазах у сокурсников

Вчера, 19:30

В Ростове-на-Дону в Татьянин день скончалась студентка РГУПС. Происшетсвие случилось прямо во время сдачи экзамена.

Инцидент произошёл 25 января в Ростовском государственном университете путей сообщения. Указывается, что 20-летняя студентка почувствовала резкое головокружение перед сдачей экзамена и попросилась у педагога покинуть аудиторию, чтобы подышать свежим воздухом. Выйдя за порог, она потеряла сознание прямо в коридоре на глазах у своих сокурсников. На место ЧП сразу вызвали машину скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть молодой учащейся.

В региональном СК РФ по Ростовской области уже началась доследственная проверка. В ближайшее время правоохранители установят точную причину смерти девушки.

В ходе беседы с сокурсниками, они рассказали следователям, что 20-летняя студентка в последнее время часто жаловалась на переутомление и у неё был стресс.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.