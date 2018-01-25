Под Саратовом в бассейне умер посетитель

Вчера, 19:33

77-летний житель Балаково Саратовской области сегодня днём скончался во время посещения бассейна в местном спортивном комплексе «Альбатрос». По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

По словам очевидцев, внимание пенсионер привлёк после того, как начал тонуть, находясь в бассейне. Усилиями посетителей и персонала его вытащили из воды и попытались вернуть в чувство. Мужчине вызвали скорую медицинскую помощь, однако до приезда врачей он не дожил. Тело умершего направлено на вскрытие, но уже предварительно известно, что он скончался в результате сердечного приступа.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области в бассейне утонул 13-летний подросток. Школьник погиб в местном детском лагере «Лазурный». Родители уже поспешили обвинить в произошедшем педагогов.