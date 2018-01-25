VistaNews.ru


Под Саратовом в бассейне умер посетитель

Вчера, 19:33

77-летний житель Балаково Саратовской области сегодня днём скончался во время посещения бассейна в местном спортивном комплексе «Альбатрос». По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

По словам очевидцев, внимание пенсионер привлёк после того, как начал тонуть, находясь в бассейне. Усилиями посетителей и персонала его вытащили из воды и попытались вернуть в чувство. Мужчине вызвали скорую медицинскую помощь, однако до приезда врачей он не дожил. Тело умершего направлено на вскрытие, но уже предварительно известно, что он скончался в результате сердечного приступа.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области в бассейне утонул 13-летний подросток. Школьник погиб в местном детском лагере «Лазурный». Родители уже поспешили обвинить в произошедшем педагогов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.