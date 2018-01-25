В Сызрани мать и отчим выгнали из дома дочь с двумя детьми

Вчера, 19:14

Сотрудники ФССП России по Самарской области информируют, мать и отчим в Сызрани выгнали из дома дочь, у которых двое детей. По факту инцидента проводятся судебные разбирательства.

По предварительным данным, местная жительница Сызрани поругалась со своей матерью и отчимом, с которыми проживала в одной квартире. После конфликта родители сменили замки, в результате мать с двумя детьми не смогла попасть домой. Она обратилась за помощью в суд, который стал на сторону пострадавшей и постановил гражданам выдать ключи от входной двери.

Мать потерпевшей и отчим не отреагировали на решение суда, тогда пошли в ход судебные приставы. Эксперты пояснили, что в следующий раз за неповиновение они будут вынуждены заплатить штрафные санкции, но эта информация не дала должного результата. В итоге суд взыскал с родителей потерпевшей пять тысяч рублей, после чего девушка со своими детьми смогла зайти в квартиру.