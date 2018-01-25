Левая рука покалеченной мужем девушки из Серпухова полностью прижилась

Вчера, 18:57

Левая рука девушки из Серпухова, пострадавшей месяц назад от супруга, отрубившего ей руки, прижилась и почти полностью срослась. Врачи ожидают, когда можно будет извлечь из конечности фиксирующие спицы и приступить к восстановительным процедурам.

Медики обнадёживают девушку, утверждая, что при нормальном уходе уже через год она сможет полноценно использовать левую руку. Правда, до этого момента её ожидает масса кропотливой работы. Родственники уже планируют отвезти пострадавшую в Санкт-Петербург в местную клинику на восстановление. В то же время пациентка готовится к протезированию правой руки. Мама девушки пояснила, что для приобретения искусственной роботизированной руки уже нашёлся спонсор. Сам протез планируется заказать в Германии.

Напомним, ранее стало известно, что ее выписали из больницы. Девушка проходит амбулаторное лечение и консультации со специалистами.