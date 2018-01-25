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Под Петербургом на территории типографии обнаружили человеческие кости

Вчера, 18:52

Под Санкт-Петербургом на территории типографии во время рытья котлована под новый корпус обнаружили человеческие останки. Инцидент произошёл в Колпино.

В сообщении указано, что массовое человеческие останки оказались на территории типографии из-за того, что по соседству располагается кладбище. Кости обнаружили строители, которые занимались рытьём котлована под фундамент нового корпуса. Строительная техника уже было почти закончила копать на улице Загородной, когда в земле показалось что-то непонятное. На место инцидента сразу же вызвали правоохранителей.

Кости действительно оказались человеческими, что не вызвало удивления среди работников типографии. У строительной компании имелись все соответствующие документы на проведение работ и разрешения. Сейчас делом уже занимаются следователи. Кости отправили на экспертизу.


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