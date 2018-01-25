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В Петербурге на проспекте Большевиков заживо сварилась женщина

Вчера, 17:59

В Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков заживо сварилась 62-летняя женщина. Причиной став прорыв трубы с горячей водой.

В сообщении МЧС указано, что инцидент произошёл 24 января в среду в Невском районе Санкт-Петербурга. В квартире случилась авария на трубе с горячей водой. Женщина оказалась отрезанной от выхода. Чтобы попасть в жильё, сотрудникам МЧС пришлось выбивать дверь. Когда спасатели проникли в квартиру, то обнаружили труп 62-летней пенсионерки. На теле были многочисленные ожоги от воды и пара. Тело сразу же отправили на судмедэкспертизу.

Сейчас к делу уже подключились сотрудники правоохранительных органов.


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