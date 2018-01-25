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В Подмосковье из школы-интерната госпитализировали 9 детей с отравлениями

Сегодня, 16:47

Из подмосковной школы-интерната в эстренном порядке госпитализировали 9 учащихся с подозрениями на ротавирусную инфекцию. Инцидент произошёл в Электростали.

В сообщении указывается, что 9 учащихся доставили в срочном порядке в местное медицинское учреждение около 05:00 по мск 25 января. Отмечается, что состояние пациентов сейчас удовлетворительное. Медицинские сотрудники предполагают, что причиной отравления могла стать ротавирусная инфекция. Сейчас уже взяты все пробы для проведения соответствующих анализов.

В региональном Министерстве здравоохранения официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации пока что не предоставили.


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