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Зоозащитники поймали аниме-живодёрку, которая издевалась над котятами и хомяками

Сегодня, 16:40

Зоозащитники смогли вычислить аниме-живодёрку Дарью Смирнову, которая убивала котят и хомяков. Определить девушку удалось лишь, когда она пришла делать тату с ником «Алоис транси».

Дарья Смирнова издевается над животными уже более месяца. Она убивает котят и хомяков, делает аниме-картинки с ними и публикует фото в социальных сетях. Подписывается девушка под ником «Алоис транси». Когда Смирнова пришла делать татуировку с таким же ником, зоозащитники определили личность аниме-живодёрки.

Несмотря на её анонимность и регулярную смену аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте», удалось обнаружить и сообщника Смирновой. Им оказался живодёр Станислав Лихтинов. Дело было передано в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств и наказания живодёров.


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