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В центре Ростова-на-Дону горит двухэтажный дом

Сегодня, 15:58

Как проинформировали в МЧС России по Ростовской области, в центре Ростова-на-Дону горит двухэтажный дом. Инцидент зафиксирован на улице Красных Зорь №24.

По предварительным данным, сегодня, 25 января, в 13:16 поступил звонок о том, что в Ростове-на-Дону на улице Красных Зорь произошел пожар в квартире, расположенной в двухэтажном доме. Эксперты присвоили инциденту второй ранг опасности.

В 14:45 спасатели провели полную ликвидацию возгорания. Также были эвакуированы жильцы, которым расселение не потребовалось, они все нашли приют у родственников. Среди пострадавших один гражданин, который отказался от госпитализации в городское медицинское учреждение. В МЧС Ростова-на-Дону отметили, что в мероприятиях по ликвидации пожара были привлечены 65 спасателей.


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