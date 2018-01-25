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В Самаре 15-летний школьник пронес в техникум две винтовки и дымовые факелы

Сегодня, 15:41

Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Самарской области, 15-летний школьник пронес в техникум две винтовки в гитарном чехле и дымовые факелы. Инцидент зафиксирован 25 января на улице Советской Армии.

По предварительным данным, в здание учебного учреждения 15-летний житель Самары, обучавшийся в школе №46, которая закрыта на ремонт, пронес в техникум пневматику и дымовые шашки. Их он разбросал по коридору, пострадавших в инциденте нет. По информации СМИ, ученик из девятого класса взорвал факелы в помещении, затем зашел в класс, где находились ученики из его школы, и стал угрожать присутствующим винтовками.

На место ЧП оперативно прибыли инспекторы по вопросам несовершеннолетних, который проводят опрос свидетелей. По итогам проверки примут процессуальное решение. Недавно также неприятная ситуация произошла в лицее в Ульяновске, где в пятиклассников стреляли неизвестные.


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