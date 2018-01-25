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В Вологодской области 398 человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2017 году

Сегодня, 15:28

В 2017 году в Вологодской области 398 человек заразились ВИЧ-инфекцией. Такие данные предоставили специалисты регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Согласно данным центра, в Вологодской области наблюдается негативная динамика касательно заражения людей ВИЧ-инфекцией. По сравнению с 2016 годом, количество граждан с таким диагнозом увеличилось в два раза. Среди больных на первом месте люди, употребляющие наркотики, а вторым частым способом по инфицированию является незащищенный половой акт.

40% местных жителей впервые узнали о наличие ВИЧ-инфекции в их крови в возрасте от 31 до 39 лет, старше сорока лет узнали о болезни с показателем в 26,5%. Цифра в 7% приходится на молодых людей от 18 до 25 лет, среди которых 40% безработных и уголовников и 32% обычных трудящихся людей. Из всех категорий 65% являются мужчинами.


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