В Ростове 4-летний мальчик получил ожоги, опрокинув кастрюлю с кипятком

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В Ростове 4-летний мальчик решил поинтересоваться, что находится в стоящей на газовой плите кастрюле, получив серьезные ожоги ног. Мать потерпевшего отказалась госпитализировать сына, решив позднее самостоятельно сводить его в больницу на обследование.

Несчастный случай произошел в квартире одного из многоэтажных домов, расположенных на улице Шеболдаева. Ростовчанка в компании 4-летнего сына готовила ужин, поставив на огонь кастрюлю с водой. На мгновение женщина отлучилась в другую комнату, практически сразу услышав крики ребенка. Считанных секунд мальчику хватило, дабы перевернуть на себя посуду с кипятком, получив серьезные ожоги ног.

На место травматического инцидента оперативно приехала карета скорой. Специалисты оказали 4-летнему пациенту необходимую помощь, предложив матери госпитализировать сына. Однако женщина отказалась класть ребенка в больницу, пообещав врачам привести его в скором времени на обследование.