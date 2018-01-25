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В Хакасии мужчина убил любимую из-за стрижки

Сегодня, 14:32

Житель Саяногорска, Хакасия, не смог вынести критики любимой в адрес своей стрижки. В ярости он задушил женщину телевизионным кабелем.

В Саяногорске произошло убийство, причиной которому стал бытовой скандал супругов. Дело в том, что 46-летний мужчина сделал стрижку свой возлюбленной, которая не оценила его стараний и раскритиковала работу мастера. Известно, что пара совместно распивала спиртные напитки на квартире у саяногорца, скандал возник после принятия большого количества алкоголя.

Мужчина разъярился и нанес женщина восемь ударов табуретом по голове, а потом задушил ее телевизионным кабелем. Для того чтобы скрыть следы своего преступления, мужчина расчленил тело жертвы и вынес его в гараж.

Известно, что убийство произошло в августе прошлого года. К сотрудникам полиции обратились родственники пропавшей женщины. Сотрудникам полиции быстро удалось выяснить, кто убил женщину. Теперь ее собутыльнику грозит тюремный срок за совершение тяжкого преступления. На данный момент убийца находится под стражей, вину в совершении преступления он признал полностью.


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