Глава МЧС: Поиску пропавшего судна «Восток» мешает погода

Сегодня, 14:02

Владимир Пучков, глава МЧС Российской Федерации, рассказал журналистам, что поиску судна «Восток» мешает плохая погода. Известно, что оно пропало в Японском море, поисковые мероприятия продолжаются.

По словам Владимира Пучкова, судно «Восток», пропавшее в водах Японского моря, на сегодняшний день пока не найдено. В ходе крупномасштабной поисковой операции привлечены все суда, базирующиеся в соответствующем районе. Их задача заключается в визуальном контроле водной поверхности. В поисковых мероприятиях активное участие принимает авиация МЧС Российской Федерации. Глава ведомства подчеркнул, что во время работы им мешают метеорологические условия. В ведомстве уверены, что экипаж жив.

Известно, что на судне «Восток», которое пропало с радаров 25 января, находятся только граждане России в количестве 21 человека.