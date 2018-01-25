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В Туве подростка оштрафовали на 5 тыс. руб за поножовщину в школе

Сегодня, 13:51

Как проинформировали сотрудники прокуратуры России по Республике Тыва, в Туве подростка оштрафовали на 5 тысяч рублей за поножовщину в школе. Инцидент зафиксирован в Бай-Тайгинском районе.

По предварительным данным, в январе месяце 2017 года в средней образовательной школе города Тувы, расположенной в Бай-Тайгинском районе, на уроке, когда не было учителя, между двумя одноклассниками произошел конфликт. В итоге ссора переросла в драку, в которой один из учеников нанес два ножевых ранения в спину оппоненту. Телесные повреждения были классифицированы экспертами как легкие.

По факту инцидента была проведена оперативно-следственная проверка. В рамках суда несовершеннолетнему обвиняемому был установлен штраф на сумму в 5 тысяч рублей. Дело прекратили по нереабилитирующим основаниям. Сумма будет оплачена родителями ученика.


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