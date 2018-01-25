В Волгограде бутик обещает пять тысяч рублей за поимку воровки

Сегодня, 13:49

В одном из бутиков Волгограда произошла кража брендовой сумки. За поимку воровки администрация магазина пообещала вознаграждение в размере пять тысяч рублей.

Сегодня в Волгограде распространилась информация о том, что один из бутиков, который расположен в торговом центре «Диамант» по улице Комсомольской, объявил о вознаграждении за поимку воровки. Дело в том, что одна из посетительниц магазина украла там брендовую сумку. На официальной страничке бутика в социальной сети Instagram сообщается, что вознаграждение в пять тысяч рублей ждет человека, который найдет преступницу.

Известно, что девушка, которая совершила кражу, имела очень приличный внешний вид. В магазине она интересовалась товаром, а потом умыкнула дорогую сумку. После появления данной информации в интернете пользователи начали активную дискуссию о правильности такого поступка. Большинство людей считает, что такое поведение недопустимо, девушку необходимо найти и наказать по закону. Есть и такие пользователи, которые уверены – это рекламный трюк администрации магазина, который должен привлечь новых покупателей.

Неизвестно, подали ли сотрудники магазина заявление в полицию и как ведутся поиски воровки.