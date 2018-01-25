VistaNews.ru


В Ульяновске на территории лицея неизвестные стреляли по пятиклассникам

Сегодня, 13:43

Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Ульяновской области, на территории лицея №20 неизвестные молодые люди стреляли по пятиклассникам. Инцидент зафиксирован в Заволжском районе, пострадавших нет.

По предварительно установленным данным, на территории городского лицея №20 на горке катались ученики пятого класса, когда к ним подошли двое неизвестных молодых людей. Один из них дважды выстрелил в сторону малышей, в результате последние побежали за помощью к охраннику учебного учреждения. Мужчина вызвал на место ЧП сотрудников правоохранительных ведомств.

Стражи порядка Ульяновска намерены провести оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего инцидента. Среди работников и учащихся школы никто не пострадал. Вопрос усиления охраны в учебных учреждениях стоит на повестке дня у правительства России.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.