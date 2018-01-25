В Ульяновске на территории лицея неизвестные стреляли по пятиклассникам

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Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Ульяновской области, на территории лицея №20 неизвестные молодые люди стреляли по пятиклассникам. Инцидент зафиксирован в Заволжском районе, пострадавших нет.

По предварительно установленным данным, на территории городского лицея №20 на горке катались ученики пятого класса, когда к ним подошли двое неизвестных молодых людей. Один из них дважды выстрелил в сторону малышей, в результате последние побежали за помощью к охраннику учебного учреждения. Мужчина вызвал на место ЧП сотрудников правоохранительных ведомств.

Стражи порядка Ульяновска намерены провести оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего инцидента. Среди работников и учащихся школы никто не пострадал. Вопрос усиления охраны в учебных учреждениях стоит на повестке дня у правительства России.