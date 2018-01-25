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Россельхознадзор Башкирии объяснил неконтролируемую вспышку вируса

Сегодня, 13:32

Юрий Петров, руководящий Россельхознадзором РФ в Башкирии, рассказал, почему его ведомство не противодействует вспышке вируса среди рогатого скота. Предпринимать соответствующие меры надзорщикам РБ запрещает действующее законодательство.

Россельхознадзор Башкирии знает о масштабах распространившегося вируса среди рогатого скота, однако Петров и коллеги не могут оказать ему никакого противодействия. Ликвидировать угрозу надзорному ведомству РБ не позволяют нормы законодательства РФ. Бороться со сложившейся проблемой Петров предлагает повышением штрафов на незаконную транспортировку рогатого скота и неразглашение случаев заражения животных. Внести соответствующие изменения в ФЗ «О личных подсобных хозяйствах» глава Россельхознадзора Башкирии предложил членам заседания Госсобрания-Курултая.

К слову, в настоящее время подконтрольное Петрову ведомство не может просматривать места содержания рогатого скота без повода.


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