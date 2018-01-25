VistaNews.ru


В Подольске женщина 9 лет жила с трупами брата и сестры

Сегодня, 12:31

Жительница Подольска на протяжении девяти лет жила с трупами своего брата и сестры. Представители Следственного комитета отправили женщину в психиатрическую больницу.

 Сотрудники управления СК Подольской области в одной из квартир обнаружили тела, принадлежащие мужчине и женщине, которые умерли еще в 2009 году. Хозяйка квартиры, 77-летняя пенсионерка, проживала вместе с ними. По словам женщины, у нее на момент смерти родных не оказалось денег на похоронные мероприятия, поэтому она решила оставить их в квартире, перед этим накрыв трупы одеялом. Известно, что на данной жилплощади женщина со своим братом и сестрой проживала с 80-х годов.
На сегодня управлением начата доследственная проверка и выяснение точной даты и причины смерти мумифицированных тел. Женщина была отправлена в психиатрическую больницу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.