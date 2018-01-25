В Подольске женщина 9 лет жила с трупами брата и сестры

Сегодня, 12:31

Жительница Подольска на протяжении девяти лет жила с трупами своего брата и сестры. Представители Следственного комитета отправили женщину в психиатрическую больницу.

Сотрудники управления СК Подольской области в одной из квартир обнаружили тела, принадлежащие мужчине и женщине, которые умерли еще в 2009 году. Хозяйка квартиры, 77-летняя пенсионерка, проживала вместе с ними. По словам женщины, у нее на момент смерти родных не оказалось денег на похоронные мероприятия, поэтому она решила оставить их в квартире, перед этим накрыв трупы одеялом. Известно, что на данной жилплощади женщина со своим братом и сестрой проживала с 80-х годов.

На сегодня управлением начата доследственная проверка и выяснение точной даты и причины смерти мумифицированных тел. Женщина была отправлена в психиатрическую больницу.