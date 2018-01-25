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В Череповце мужчина спрятался под автобус и обзывал матом прохожих

Сегодня, 14:20

Недавно в Череповце пьяный мужчина залез под автобус №38 и стал обзывать прохожих и стоящих рядом людей. В ситуации разбирались сотрудники ДПС.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл на автобусной остановке на улице Набережной. Там пьяный гражданин снял с себя штаны и стал «красоваться» своими голыми ногами. Затем в салоне одного из автобусов мужчина решил рассказать людям историю появления своего шрама. Но с ним никто не стал говорить.

После того, как на него никто не обратил внимания даже после рассказов о шраме, мужчина обиделся и залез под автобус. Оттуда он стал оскорблять пешеходов и стоящих на остановке. Его просили вылезти из-под общественного транспорта и пассажиры, и водитель, и даже кондуктор. Однако нарушитель отказался это делать, отвечая участникам инцидента в грубой форме.

Затем кто-то из очевидцев просто вызвал сотрудников ДПС, которые вытащили пьяного мужчину из-под автобуса и провели с ним воспитательные работы.


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