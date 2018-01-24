В Воронеже нашли ранее пропавшего парня в пешеходном переходе живым

Вчера, 23:41

В Воронеже мужчина, которого с лета 2017 года считали пропавшим без вести, найден в подземном переходе. Это одна из многих историй, когда финал поисков не трагический.

По рассказам волонтеров, которые организовали поиски на территории Воронежа несколько дней назад, мужчину увидели некоторые жители. Ранее его фотографии были опубликованы в социальных сетях, и люди просто заметили сходство. После того, как об этом поступило сообщение в полицию, участковый направился в подземный переход, где люди встретили указанного человека. После определенных проверок, информация полностью подтвердилась.

Житель Орска уехал на заработки в Воронеж, но работу сразу не нашел и вынужден был колесить по стране. В конечном итоге, уралец вернулся в Воронеж и зарабатывал на жизнь попрошайничеством в переходе. Он исполнял песни на гитаре, а прохожие давали ему пожертвования. Все это время пропавший полгода назад мужчина жил в старой хижине. Волонтеры организовали ему встречу с родней, и сейчас он уже в семье.