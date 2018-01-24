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В Уфе пьяный бездомный едва не сгорел, решив погреться у Вечного огня

Вчера, 21:35

В Уфе пьяный бездомный едва не сгорел заживо, решив устроиться отдохнуть и согреться прямо у Вечного огня. Инцидент зафиксирован в парке им. Якутова, как информирует пресс-служба управления МЧС по республике.

Дежурный спасательных служб получил сигнал о происшествии у Вечного огня в 16:13 по местному времени. Вызов сделали неравнодушные горожане, ставшие свидетелями возгорания. Они же смогли и потушить огонь на бездомном до приезда пожарных, а также позвонили в "скорую помощь".
Жертвой собственной беспечности стал нетрезвый 53-летний житель Уфы, который не имеет собственного дома. Он решил согреться, устроившись отдохнуть у Вечного огня. В итоге его с ожогами увезли в больницу.


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