Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда Финского залива

Вчера, 21:05

Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда на Финском заливе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС города Санкт-Петербурга за два часа уже три раза оказывали помощь потерпевшим на льду Финского залива.

Так, в два часа дня по местному времени, в службу МЧС сообщили о трех рыбаках, которые находились на тонком льду в районе Ломоносовского причала в Петродворцовом районе. Из-за промоины им не удалось самостоятельно выйти на берег. Спасатели при помощи воздушной подушки взяли их на борт катера, после чего те были доставлены на землю.

Через 10 минут после инцидента сотрудникам службы пришлось помочь двум другим рыбакам неподалеку от парка Александрия. И в это же время помощь понадобилась кайтсерферу, который, катаясь по льду залива в районе форта Тотлебен, повредил свою ногу.

В МЧС предупредили о продлении запрета на выход на поверхность льда в городе и напомнили о происшествии 21 января, когда двое рыбаков отправились для занятия любимым делом на снегоходе и ушли под лед. Один из пострадавших погиб в возрасте 60 лет.