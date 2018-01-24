VistaNews.ru


В Ленобласти на рабочем месте скончалась сотрудница школьной котельной

Вчера, 19:51

Вчера, 23 января, в Киришском районе Ленинградской области скончалась пожилая сотрудница котельной одной из школ скончалась на рабочем месте. Информацию об этом сообщают в местном отделении полиции.

 Об инциденте правоохранителям сообщили другие работники школьной котельной. На место сразу же прибыли представители полиции. Они отмечают, что смерть женщины 1961 года была естественной, потому что она болела долгое время. Это подтверждают и документы, и слова знакомых погибшей. Уточняется, что алкоголизмом пожилая женщина не страдала.

Кроме этого, на её теле отсутствуют и сами признаки насильственной смерти. Правоохранители отправили труп сотрудницы котельной в морг, где будет установлена точная причина её смерти.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.