В Ростове-на-Дону школьник потерял сознание в городском автобусе

Вчера, 19:34

В Ростове-на-Дону 13-летний подросток упал в обморок в городском автобусе. Перед этим мальчик употреблял неизвестную жидкость из банки.

Инцидент произошел в начале недели в городском автобусе Ростова-на-Дону. По информации от очевидцев, на протяжении всей поездки в общественном транспорте мальчик что-то пил из железной банки, не обращая внимания на мороз на улице, а около 16.00 ему неожиданно стало плохо. На остановке 2-я пятилетка на Каменке школьник потерял сознание. Пассажиры автобуса тут же бросились на помощь пострадавшему, а кто-то из них вызвал скорую медицинскую помощь. К счастью, бригада медиков прибыла на место происшествия довольно быстро, медицинские работники оказали мальчику помощь. Школьника доставили в больницу, пострадавший выглядел сонным, его реакции были заторможены.

Он был госпитализирован в токсикологическое отделение 20-й городской больницы с диагнозом «острое пероральное отравление неизвестным веществом». Сейчас его состояние стабилизировано, жизнь и здоровье мальчика вне опасности.