Вчера, 19:25

В Нижнем Тагиле покойников хоронят в использованных гробах. Это стало известно после того, как некоторые горожане стали обвинять местное похоронное бюро «Обряд» в замене гробов.

Жительница Нижнего Тагила рассказала, что во время церемонии прощания со своим братом подметила, что ярко-синий гроб с крестом, который она купила ранее, сотрудники «Обряда» уже успели заменить уже на использованный.

Женщина добавляет, что гроб был уже бордового цвета, креста на нём не было, крышка выцвела пятнами, внутренняя обивка была грязная и порванная.

Родственники погибшего мужчины пожаловались в «Обряд». Менеджер магазина заявила, что это был тот гроб, который они и купили ранее. Но граждане подметили, что компания обманывает и может использовать гроб по несколько раз в случае кремации.

Очевидец добавляет, что тело кладут в гроб, тело после церемонии уносят и сжигают, всё остальное остаётся. Менеджер с руководством могут быть в сговоре, продавая свою продукцию по несколько раз.