В Башкирии по улицам разгуливала полуголая девушка

Вчера, 17:59

В Башкирии, 23 января, по улицам Нефтекамска разгуливала полуголая девушка. Происшествие наблюдали жители Марьино.

Девушка шла вдоль заснеженной трассы, по обочине, в шапке и коротенькой шубе, которая еле прикрывала её попу, на ногах были валенки. Очевидцы, сняли инцидент на видео и выложили его в сеть. Пользователи выдвинули несколько версий: девушка решила сбегать в магазин за хлебушком, проиграла желание в карты. На видеоролике видно, как к полураздетой гражданке подъехал автомобиль. Очевидно, водителю стало жалко девушку и он решил оказать ей помощь, узнав всё ли впорядке. На предложения помочь она отказывалась и старалась как можно быстрее уйти сойти с обочины.

По какой причине испуганная девушка оказалась днём на морозе в таком виде, неизвестно.