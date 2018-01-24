В Севастополе 2-летний мальчик выпал из окна второго этажа детсада

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Следком Крыма организовал проверку по факту падения 2-летнего ребенка из окна второго этажа детсада в Севастополе. В результате ЧП мальчику понадобилась экстренная госпитализация.

В настоящее время правоохранителям удалось установить факт отсутствия присмотра за ребенком в момент травматического инцидента. Пока воспитательница детского сада в Севастополе отвлеклась на других детей, потерпевший мальчик вылез на скамейку, а следом и на подоконник. Открыв расположенное на втором этаже окно, ребенок рухнул вниз. Как итог – экстренная госпитализация с травмой головы. На данный момент 2-летний непоседа лежит в больнице вместе с мамой, врачи квалифицировали его состояние как удовлетворительное.

Крымские следователи изучают инцидент в севастопольском детсаду, оценивая действия воспитательницы. Исходя из результата проверки, правоохранители примут процессуальное решение.