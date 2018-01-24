В Москве лесбиянка покусала и избила мать за запрет ночевать с любовницей

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В Москве врачи одной из больниц сообщили в полицию, что к ним за медицинской помощью обратилась женщина с кровоподтеками и укусами. Выяснилось, что пациентку избила дочь, 19-летняя приверженка однополой любви, из-за запрета оставить любовницу на ночь.

Как сообщают в коммуникационном подразделении столичной полиции, девушка привела в квартиру, где она проживала с матерью, свою подругу и заявила, что она останется ночевать. Мать догадывалась о нетрадиционной сексуальной ориентации своей дочери, поэтому ответила резким отказом.

Тогда девушка в ярости напала на свою мать, стала наносить ей удары кулаками по лицу, затем несколько раз укусила ее. Женщине едва удалось вырваться. Из-за кровотечения она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачи, увидев следы побоев и укусов, немедленно сообщили о происшествии правоохранителям. В настоящее время проводится доследственная проверка обстоятельств инцидента.