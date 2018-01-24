VistaNews.ru


В Воронеже на видео сняли "скорую", застрявшую во дворе в снегу

Сегодня, 14:18

В Коминтерновском районе Воронежа очевидцы засняли на видео автомобиль бригады скорой помощи, который застрял в снегу в одном из дворов. Примечательно, что случилось это, когда врачи везли пациента в больницу. Ролик попал в интернет на видеохостинг YouTube.

Автор видеозаписи в подписи к ней сообщил, что дорожное происшествие произошло на улице Антонова-Овсеенко, неподалёку от дома №35в. Во время просмотра ролика можно увидеть, как автомобиль бригады скорой помощи вязнет в снегу и не может проехать. Затем водитель машины сдаёт назад, а затем снова вперёд, стараясь «раскачать» транспортное средство.

                                   

Однако, как добавляет автор, буксировала «скорая» не очень долго, примерно 1,5 минуты. Автомобиль благополучно выехал и направился в больницу, куда и доставлялся пациент.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.