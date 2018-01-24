В Воронеже на видео сняли "скорую", застрявшую во дворе в снегу

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В Коминтерновском районе Воронежа очевидцы засняли на видео автомобиль бригады скорой помощи, который застрял в снегу в одном из дворов. Примечательно, что случилось это, когда врачи везли пациента в больницу. Ролик попал в интернет на видеохостинг YouTube.

Автор видеозаписи в подписи к ней сообщил, что дорожное происшествие произошло на улице Антонова-Овсеенко, неподалёку от дома №35в. Во время просмотра ролика можно увидеть, как автомобиль бригады скорой помощи вязнет в снегу и не может проехать. Затем водитель машины сдаёт назад, а затем снова вперёд, стараясь «раскачать» транспортное средство.

Однако, как добавляет автор, буксировала «скорая» не очень долго, примерно 1,5 минуты. Автомобиль благополучно выехал и направился в больницу, куда и доставлялся пациент.