Убитая в Москве студентка стала объектом насмешек в Сети

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Убитая в Москве 19-летняя студентка МГТУ имени Баумана стала объектом насмешек в Сети. Также различные комментарии появились и на странице подозреваемого в убийстве девушки.

Пользователи Сети, прочитавшие пост о подробностях убийства и изнасилования 19-летней девушки в Москве, опубликованный на странице подозреваемого молодого человека, решили, что студентка МГТУ имени Баумана сама виновата в произошедшем. По мнению юзеров, девушка знала о глубоких чувствах к ней со стороны соседа по квартире и намеренно не отвечала ему взаимностью. Также люди обратили внимание на содержание стихов, написанных москвичкой. Пользователи уверены, что девушка чувствовала свою скорую кончину. После такого ажиотажа на страницах погибшей и ее соседа по квартире,их попросту заблокировали.

В Москве молодой человек убил и изнасиловал 19-летнюю подругу по причине ревности и безответной любви. План злодеяния и издевательства над телом парень подробно расписал в записке, опубликованной в Сети.