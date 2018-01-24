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В Пермском крае из-за халатности врачей мужчина устроил дебош

Сегодня, 12:24

В Пермском крае пострадавшая женщина в тяжёлом состоянии после ДТП попала в больницу, но врачи не обращали на неё внимания и вели себя халатно. Водитель, который привёз её в медучреждение, устроил дебош, чтобы персонал больницы оказал женщине помощь.

 Данный случай произошёл 20 января. Тогда женщину с тяжёлой черепно-мозговой травмой доставили в медицинское учреждение в Кизеле. Долгое время врачи и персонал больницы даже и внимания не обратили на пострадавшую, пока дело не дошло до конфликта. Мужчина, который доставил женщину, стал вести себя неадекватно, бить стёкла и всё в таком роде. Медперсонал вызвал полицию. Прибывшие правоохранители сообщили, что дебошир был пьян.

Официальный представитель больницы в Кизеле заявил, что женщину с травмой якобы осмотрел дежурный врач. После этого он вызвал врача реаниматолога-анестезиолога. Затем пострадавшую на вертолёте доставили в Пермь, где ей провели операцию. В данный момент состояние женщины тяжёлое.

Посетители больницы Кизела уже не раз жаловались на отсутствие ряда процедур и закрытие нескольких отделений. Из-за этого пациенты вынуждены ездить в соседние города.


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