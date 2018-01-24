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В Нижегородской области стрела манипулятора пробила голову автослесаря

Сегодня, 11:01

Представители госинспекции труда России по Нижегородской области информируют, что стрела манипулятора пробила голову автослесаря. Инцидент зафиксирован 16 января в Сарове на производстве «Дорожно-Эксплуатационного Предприятия».

По предварительным данным, 16 января на территории саровской компании 59-летний автослесарь, находясь в помещении мастерской, проводил механические ремонтные мероприятия автомобиля отечественной марки ЗИЛ. В этот момент на гражданина с высоты неожиданно упала стрела манипулятора.

На место ЧП оперативно приехала бригада скорой помощи, которая срочно госпитализировала пострадавшего. В медицинском учреждении врачи поставили диагнозы черепно-мозговая травма тяжелого характера и обширная скальпированная рана головы. Сотрудники госинспекции Нижегородской области проведет активную проверку соблюдения норм охраны труда, по итогам этих мероприятий примут процессуальное решение.


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