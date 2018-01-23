В Курганской области женщину от гибели спас мобильник в кармане

Вчера, 23:08

Жительницу Курганской области от гибели спас обычный мобильный телефон. Нож, которым ударил ее сожитель просто застрял в панели гаджета, находящегося в нагрудном кармане.

Инцидент, который произошёл на территории Курганской области, чуть не стал трагедией для местной жительницы одного поселка. В ходе семейной ссоры со своим сожителем, случилась драка. Мужчина, схватив кухонный нож со стола, нанес удар в область груди своей гражданской жене. Пострадавшей чудом удалось после полученного увечья сбежать из злополучного дома и сообщить в полицию о случившемся.

После того, как женщина пришла в себя, она увидела нож, который так и торчал из нагрудного кармана. Позже она поняла, что лезвие кухонного прибора застряло в панели мобильного телефона, который женщина постоянно носила в нагрудном отделении своей одежды. В этот раз гаджет спас ей жизнь. Мужчину арестовали, он под следствием.