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Полицейский устроил драку в ресторане в Оренбургской области

Вчера, 22:11

В Саракатше в ресторане проходил банкет, на котором присутствовали уважаемые люди: местные власти, чинновники и сотрудники полиции. Один из правоохранителей устроил драку. В результате небольшая часть гостей оказалась в больнице.

На место произошедшего были вызваны две машины скорой помощи и бригада следственно-оперативной группы. Личность основателя драки установлена. Им оказался заместитель начальника полиции по Саракташинскому району.

Сообщается, что после данного происшествия в отделение полиции назначена профессиональная служебная проверка. Вышестоящие органы очень заинтересованы данной ситуацией и намерены разбираться.


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