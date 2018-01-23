Полицейский устроил драку в ресторане в Оренбургской области

Вчера, 22:11

В Саракатше в ресторане проходил банкет, на котором присутствовали уважаемые люди: местные власти, чинновники и сотрудники полиции. Один из правоохранителей устроил драку. В результате небольшая часть гостей оказалась в больнице.

На место произошедшего были вызваны две машины скорой помощи и бригада следственно-оперативной группы. Личность основателя драки установлена. Им оказался заместитель начальника полиции по Саракташинскому району.

Сообщается, что после данного происшествия в отделение полиции назначена профессиональная служебная проверка. Вышестоящие органы очень заинтересованы данной ситуацией и намерены разбираться.