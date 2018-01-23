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Столярный цех загорелся в городе Обь под Новосибирском

Вчера, 21:02

Столярный цех загорелся в городе Обь под Новосибирском. В данный момент на месте происшествия работают пожарные, все облачено непроглядным едким дымом.

Пожар на территории столярного цеха в городе Обь под Новосибирском произошел еще в дневное время 23 января, но до сих пор сотрудникам пожарной охраны не удается полностью ликвидировать огонь. Здание цеха полностью облачено в дымовую непроглядную завесу с едким запахом гари. Площадь пожара приблизительно 200 квадратных метров. На месте происшествия работают четыре расчета сотрудников пожарной охраны.

По официальным данным, людей в столярном цеху нет, хотя здание соединяется с админкорпусом. Административное здание отапливается газом, поэтому спасатели в первую очередь извлекли в безопасное место несколько баллонов с природным газом, чтобы не произошел взрыв. Причины пожара будут установлены после полного тушения огня.


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