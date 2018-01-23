Белгородская бешеная собака покусала 17 человек

Вчера, 21:12

В Белгороде пришли к выводу о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». Причиной стало нападение бешеной белгородской бродячей собаки. Жертвами стали 17 человек, среди которых 9 детей. Пострадавшие провакцинированы, угрозы их жизни нет.

В пресс‐службе Белгородского следственного управления СК РФ подтвердили факт возбуждения уголовного дела по факту наличия 17 пострадавших от укусов бродячей бешеной собаки. Инцидент произошел в воскресенье в Шебекине. Информацию о бешенстве животного подтвердила проведенная в Белгородской межобластной ветлаборатории экспертиза.

Однако по факту открыто уголовное дело по статье «Халатность». На данный момент потерпевшие получили вакцину, угрозы для жизни и здоровья людей отсутствуют.