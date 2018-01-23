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Эксперты установили причину пожара в автобусе на дороге Казахстана

Вчера, 21:00

Причина, которая стала источником возгорания автобуса на автомагистрали Казахстана уже получила огласку перед общественностью. Воспламенение случилось по неисправности транспортного средства.

В Узбекистане закончено расследование пожара автобуса на дороге Казахстана. По заключению специальной комиссии и экспертов стало ясно, что к появлению пожара привели технические детали. Это свидетельствует о полной неисправности пассажирского транспортного средства, которое было допущено к рейсу. Согласно вердикта специалистов, это признак халатности руководства компании, которой принадлежит автобус. Именно администрация будет отвечать за случившееся.

Также неотъемлемым есть тот факт, что проход был завален сумками граждан, это затрудняло эвакуацию при возгорании.


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