Глава МВД: Арест Александра Плотникова не стал сенсацией

Вчера, 20:08

Руководитель УМВД РФ по Кировской области Константин Селянин сообщил СМИ, что арест начальника ГИБДД региона не стал неожиданностью. К этому мероприятию силовики готовились заранее.

Начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников был официально арестован сотрудниками спецслужб. Причиной такого события стали некоторые нюансы, требующие внутреннего ведомственного разбирательства. В рамках организованной пресс-конференции руководитель УМВД РФ по Кировской области Константин Селянин объяснил, что данный факт не стал чем-то странным. Это была заранее подготовленная спецоперация коллегами из спецслужб.

В настоящее время проходит расследование относительно Плотникова. После конкретных результатов можно будет говорить об исходе всего дела. Пока следователи работают, информация о деталях процесса будет скрыта. Если все решится без проблем, Плотников возможно снова приступит к выполнению своих служебных обязанностей, но об этом говорить пока что рано.