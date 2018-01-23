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Дневник рассказал о терзаниях убитой возлюбленным из Бауманки

Вчера, 19:49

В Москве произошло убийство 19-летней девушки ее сокурсником и парнем из Бауманки. Информация стала известна благодаря дневнику и записям парня. Информацию по жуткому делу проверяют правоохранители.

В столице произошло убийство возлюбленной 20–летнего парня. Примечательно, что инцидент просочился в социальные сети и стал достоянием общественности. Также известно, что в ходе следственно-оперативных действий был изъят дневник погибшей девушки. В нем были описаны моменты истязаний и причинения телесных повреждений парнем. Документ стал уликой против юноши, также в нем подробно описаны ситуации множественных конфликтов пары.

«Я жил со своими демонами и пытался бороться. Не вышло. Я слишком слабовольный человек», - признался юноша.

Парень свою вину признал и отписался об этом в своем аккаунте.


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