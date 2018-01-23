В Астрахани вороны бросают на автомобили камни и бьют стекла

Вчера, 18:55

Жители Астрахани напуганы поведением ворон. Птицы в полете бросают камни на автомобили и бьют стекла.

Случай, который произошел 23 января с одной из автоледи, заставил других задуматься. Женщина пришла на стоянку завести свой автомобиль, чтобы ехать на работу. Как только двигатель включился, летящая ворона, в лапах которой был небольшой камень, выпустила его на транспортное средство. Камень приземлился посреди стекла, которое от удара рассыпалось на мелкие осколки. Женщина вынуждена была немедленно отправить машину на СТО.

Механикам автоледи рассказал, что причиной потери стекла заднего вида стал камень, который полетел вниз из когтей вороны. Птица пролетала над автомобилем и решила вытворить данную пакость. Слесари не удивились, а наоборот сообщили, что подобное в последние дни происходит очень часто.