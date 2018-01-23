В Благовещенске водитель на АЗС устроил фонтан из бензина

Вчера, 18:49

В Благовещенске водитель на АЗС сделал лужу из бензина. Рассеяный владелец автомобиля устроил фонтан из бензина.

Происшествие имело место на улице Театральной. Водитель иномарки вставил заправочный пистолет колонки в бак и ушёл. После того как набрался полный бак, топливо продолжало литься на землю. Когда хозяин вернулся, возле машины была небезопасная лужа. Один из очевидцев смог зафиксировать на видео данное происшествие, но не предпринял никаких попыток помочь хозяину автомобиля.

Как сообщают в социальных сетях, этот инцидент поспособствовал большому резонансу в интернете.