Гражданин КНР убил супругов и избил их детей в Тамбовской области

Вчера, 18:33

Следственное управление Тамбовской области сообщает о закрытии дела в отношении гражданина КНР. Мужчина признан виновным в смерти супружеской пары и избиении их детей.

Вчера завершилось расследование обстоятельств участия китайца в гибели семейной пары. По версии следствия, в феврале 2017 года друг семьи пришел в гости. После посиделок с алкоголем гость начал разбираться с хозяином за долг. После того, как все легли спать, китаец нанес оппоненту удары топором.

Далее в ситуацию вмешалась жена, которая попыталась спасти супруга, она смогла успокоить агрессивного 55-летнего мужчину. Дети, услышав неладное, вызвали полицию и скорую. В результате супруги скончались от полученных травм. Теперь иностранца признали виновным в нападении на пару и их гибели.