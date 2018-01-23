В Астрахани врачи забыли хирургический зажим в теле пациентки

Вчера, 18:13

В Астрахани врачи после операции забыли хирургический инструмент в теле пациентки. Астраханка жила с зажимом в животе примерно год. Данный факт никак не отражался на здоровье женщины.

Но после того, как она упала и сломала палец, ей пришлось обратиться в больницу. Там она пожаловалась и на боли в области живота. Медицинские работники сделали 62-летней пенсионерке рентген и обнаружили ножницы. Сразу было принято решение о госпитализации. Летом прошлого года следствие начало выяснение обстоятельств по данному факту. Сегодня стало известно, что в сторону врачей, которые халатно отнеслись к пациентке, открыто уголовное производство "оказание услуг пациенту, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья".