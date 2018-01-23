В больнице Воронежа пьяный пациент воткнул ножницы в лицо медсестры

Вчера, 18:06

В одной из больниц Воронежа пациент вонзил медсестре ножницы в лицо. Инцидент произошел в Советском районе города.

Атака неадекватного больного произошла вчера вечером в БСМП. Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и бросался с кулаками на врачей. В определенный момент он окончательно потерял контроль над сознанием, и схватил ножницы со стола, после чего вонзил их в губы медсестры. На место инцидента явились местные сотрудники правоохранительных органов.

В полиции Воронежа сообщают, что вскоре будет проведена медэкспертиза, которая выяснит степень тяжести причиненного вреда здоровью. Стражи правопорядка проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Также в МВД рассказали о возрасте главных действующих лиц этой истории: медсестре 44 года, пьяному дебоширу 61 год.

Ранее молодого жителя Воронежа приговорили к 320 часам общественных работ. Он несколько раз за год бросался на медиков.