VistaNews.ru


В больнице Воронежа пьяный пациент воткнул ножницы в лицо медсестры

Вчера, 18:06

В одной из больниц Воронежа пациент вонзил медсестре ножницы в лицо. Инцидент произошел в Советском районе города.

Атака неадекватного больного произошла вчера вечером в БСМП. Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и бросался с кулаками на врачей. В определенный момент он окончательно потерял контроль над сознанием, и схватил ножницы со стола, после чего вонзил их в губы медсестры. На место инцидента явились местные сотрудники правоохранительных органов.
В полиции Воронежа сообщают, что вскоре будет проведена медэкспертиза, которая выяснит степень тяжести причиненного вреда здоровью. Стражи правопорядка проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Также в МВД рассказали о возрасте главных действующих лиц этой истории: медсестре 44 года, пьяному дебоширу 61 год.
Ранее молодого жителя Воронежа приговорили к 320 часам общественных работ. Он несколько раз за год бросался на медиков.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.