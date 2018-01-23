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В подземке Петербурга диггер-экстремал снял опасное видео

Сегодня, 16:36

Опасное видео удалось снять диггеру-экстремалу. Рассекреченный Дмитрий Иванов незаконно проник в подземку Петербурга. За это парень и оператор могут получить штраф до 200 тыс. рублей и 15 суток лишения свободы.

Диггер из северной столицы порадовал своих подписчиков в Сети. Известный блогер Дмитрий Иванов провел съемки ролика длинной в 2:56 мин. Это произведение стало популярным среди юзеров. Также видео привлекло внимание сотрудников полиции. Иванов вместе со своим оператором незаконно проник на охраняемую территорию метро. Также в клипе присутствуют сцены голливудского блокбастера.

«Мы очень старались сделать профессионально. Снимали с разных ракурсов. По сути, мы сделали мини-фильм,» - подчеркнул Дмитрий Иванов.

За проникновение на охраняемый объект оператор работы и сам Иванов могут быть привлечены к ответственности. Ребятам могут присудить штраф около 200 тыс. рублей или же 15 суток в тюремном заключении.


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