Прокуратура проверит видео, где мальчик из Северной Осетии курит сигарету

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Сотрудники прокуратуры проведут проверку опубликованной в социальных сетях видеозаписи, на которой маленький мальчик из Северной Осетии курит сигарету в присутствии взрослых.

На видеозаписи маленький ребенок, сидит на руках у взрослого человека, лицо которого не запечатлено, и они оба выкуривают по сигарете. На многочисленные вопросы взрослого ребенок отвечает нецензурной лексикой, а присутствующие в помещении взрослые смеются над этим.

На странице "Республика Алания" в социальной сети Facebook был размещен видеоролик, привлекший внимание республиканской прокуратуры. Прокурор Владимир Векшин распорядился провести проверку по данному факту и установить соблюдение требований законодательства о защите жизни и здоровья малолетнего, а также о профилактике неблагополучия в семье.

Сотрудники ведомства проведут проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства данного случая. Надзорное ведомство даст оценку воспитанию ребенка родителями, а также сотрудникам отдела профилактики, которые не уследили за семьей, на предмет выявления ими детей, которые воспитываются в социально-неблагополучных условиях.

Видеозапись можно посмотреть здесь.