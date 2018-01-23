VistaNews.ru


Прокуратура проверит видео, где мальчик из Северной Осетии курит сигарету

Сегодня, 16:24

Сотрудники прокуратуры проведут проверку опубликованной в социальных сетях видеозаписи, на которой маленький мальчик из Северной Осетии курит сигарету в присутствии взрослых.

На видеозаписи маленький ребенок, сидит на руках у взрослого человека, лицо которого не запечатлено, и они оба выкуривают по сигарете. На многочисленные вопросы взрослого ребенок отвечает нецензурной лексикой, а присутствующие в помещении взрослые смеются над этим.

На странице "Республика Алания" в социальной сети Facebook был размещен видеоролик, привлекший внимание республиканской прокуратуры. Прокурор Владимир Векшин распорядился провести проверку по данному факту и установить соблюдение требований законодательства о защите жизни и здоровья малолетнего, а также о профилактике неблагополучия в семье.

Сотрудники ведомства проведут проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства данного случая. Надзорное ведомство даст оценку воспитанию ребенка родителями, а также сотрудникам отдела профилактики, которые не уследили за семьей, на предмет выявления ими детей, которые воспитываются в социально-неблагополучных условиях.

Видеозапись можно посмотреть здесь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.