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На свадьбе в Адыгее гость устроил стрельбу из АК-47

Сегодня, 16:00

В Республике Адыгея отгуляли очередную свадьбу с размахом. Создание новой ячейки общества в Майкопе один из гостей мероприятия решил ознаменовать очередью из автомата Калашникова. К счастью, инцидент обошелся без жертв.

Колоритная свадьба в адыгейском Майкопе традиционно началась с выкупа невесты. Когда все гости собрались у дома, к месту сбора подъехали двое молодых парней на лошадях. Свои лица наездники прикрыли балаклавами, а в их руках красовались АК-47. Внезапно один из «необычных» гостей выпустил очередь из автомата в небо. Больше всех от происходящего в шоке был конь, который едва не скинул наездника из седла. В результате инцидента никто не пострадал, а свадьба благополучно продолжилась.

Информация о стрельбе из АК-47 на свадьбе в Майкопе заинтересовала правоохранителей Адыгеи. По факту ЧП организована проверка.


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