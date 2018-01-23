В Татарске найдены похищенные 200 тысяч рублей

Сегодня, 15:24

В Татарске были обнаружены похищенные вещи одной из пассажирок поезда «Новый Уренгой – Новосибирск». Общая сумма утраченного имущества составила более 200 тыс. рублей. Находку смогли обнаружить в сугробе снега около станции Татарская транспортные полицейские.

На станции железнодорожного сообщения Татарск в Новосибирской области дорожные полицейские обнаружили украденные вещи 70-летней пенсионерки. Пострадавшая пришла на станцию Барабинск с заявлением о краже личных вещей, в частности сумки. Бабушка рассказала, что заметила отсутствие багажа на станции Калачинск-Татарская.

Информацию проверили и вернули украденный багаж женщине. В сумке находились деньги, вещи, 190 тыс. рублей, золотые украшения, карты банка и документы. Подозреваемых по делу нет. Однако ситуацию курируют правоохранительные органы.